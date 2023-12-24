​Умєров обіцяє військовим "перепочинок або часткове звільнення". Демобілізація буде після війни

Повна демобілізація для військовослужбовців буде можливою тільки після війни. Але поки війна триває, вони зможуть отримати "перепочинок або часткове звільнення".

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз'яснення або змін. Якщо суспільство ставить їх військовим, чиновникам, ми повинні взяти час, щоб відпрацювати і дати відповідь", - сказав він.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - додав міністр.

За його словами, це рішення буде передбачене в новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових.

"Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його реєструвати", - додав Умеров.

Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією в Україні

22 листопада голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, хотіли ухвалити до кінця року.

Президент доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному і міністру оборони Рустемові Умєрову представити новий план із мобілізації.

19 грудня Володимир Зеленський сказав, що військові просять мобілізувати ще 450 000 – 500 000 людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов потім уточнив, що йдеться не про разову мобілізацію, а про план на рік.

За даними ДПСУ, близько шести тисяч чоловіків призовного віку щодоби виїжджають за кордон. З них до 200 чоловіків за системою "Шлях".

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