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​Умєров обіцяє військовим "перепочинок або часткове звільнення". Демобілізація буде після війни

Великий мобілізаційний законопроєкт майже готовий.

​Умєров обіцяє військовим "перепочинок або часткове звільнення". Демобілізація буде після війни
Фото: EPA/UPG

Повна демобілізація для військовослужбовців буде можливою тільки після війни. Але поки війна триває, вони зможуть отримати "перепочинок або часткове звільнення".

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз'яснення або змін. Якщо суспільство ставить їх військовим, чиновникам, ми повинні взяти час, щоб відпрацювати і дати відповідь", - сказав  він.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - додав міністр.

За його словами, це рішення буде передбачене в новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових.

"Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його реєструвати", - додав Умеров.

Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією в Україні

  • 22 листопада голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, хотіли ухвалити до кінця року.
  • Президент доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному і міністру оборони Рустемові Умєрову представити новий план із мобілізації.
  • 19 грудня Володимир Зеленський сказав, що військові просять мобілізувати ще 450 000 – 500 000 людей.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов потім уточнив, що йдеться не про разову мобілізацію, а про план на рік.
  • За даними ДПСУ, близько шести тисяч чоловіків призовного віку щодоби виїжджають за кордон. З них до 200 чоловіків за системою "Шлях".

Як українська влада хоче залучити до війська більше людей

  • 7 грудня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу. Пізніше до ініціативи приєдналася Olx.ua
  • У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил також через сайт Work.ua.
  • Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції зроби декілька заяв щодо мобілізації. Зокрема щодо того, шо він не підпише мобілізацію жінок та знизить призовний вік лише за певних умов. Але мобілізація – це не покарання, пише Кирило Данильченко (Ронін) на LB.ua: "Волонтери й активісти не всесильні. Проти державної машини працює лише інша державна машина... Мобілізація жінок, молодшого віку, призов на підприємства ВПК, кампанії Ти« потрібен країні в Укроборонпромі» на кожній зупинці (ви десь бачили вакансії?) необхідні Україні для єдиного. Окрім того, що ми ведемо війну на виживання. Усі ж пам'ятають тортури в Херсоні, інтерв'ю Тайри, нашийники в Ізюмі, братські могили в Бучі, убитих дітей у Маріуполі? То ж не пропаганда, це було і є. Якщо вам цього недостатньо, я не знаю, чим тоді можна допомогти? Якщо зґвалтовані жінки й убиті діти недостатня мотивація для когось. Нам потрібна максимальна концентрація. Це єдина причина для мобілізації".
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