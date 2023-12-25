Головне за ніч та ранок понеділка, 25 грудня: знищені Су-34 і Су-30, бої на Куп’янському та Авдіївському напрямках

У ніч на 25 грудня Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей", – йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві знищено.

У Святвечір південь України російські окупанти атакували "шахедами" та ракетами. Дронова атака тривала 6,5 годин, повідомили у Силах оборони півдня.

"Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти", – йдеться в повідомленні.

Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонської області не вдалось уникнути влучання. У складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували, повідомили у Силах оборони півдня.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 66 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського.

На Херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та відступив.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Сили оборони знищили 760 російських окупантів, 19 танків, 31 бронемашину, 33 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 354 тисячі військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Атак ворога впродовж доби зазнали 11 областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Це Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Херсонська області.

Більше інформації – в новині.

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