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СБУ викрила три схеми втечі за кордон ухилянтів у різних областях

Серед затриманих – хірург ВЛК.

СБУ викрила три схеми втечі за кордон ухилянтів у різних областях
Фото: СБУ

СБУ викрила ще три схеми незаконного виїзду ухилянтів. Серед затриманих – лікар військово-лікарської комісії.

Також затримали власника транспортної фірми, що імітувала міжнародні перевезення вантажів. Про це повідомили в пресслужбі СБУ

"За гроші фігуранти пропонували військовозобов’язаним виїхати із нашої держави на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів", – йдеться у повідомленні.

Вартість втечі залежала від терміновості та способу виїзду і складала до $10 000.

У Львові військові контррозвідники СБУ затримали "на гарячому" лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії. Він намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про "наявність важких діагнозів". На підставі сфабрикованих висновків медика його спільники з ВЛК готували завідомо неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби. У подальшому ухилянти планували використати підробки для незаконного виїзду з України.

В Одеській області затримали ділка, який налагодив канал нелегальної міграції потенційних призовників до ЄС через територію невизнаного Придністров’я. Щоб переправити військовозобов’язаних за кордон, фігурант вивозив їх на власному авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску. Зловмисник координував злочинні дії зі своїм зарубіжним спільником, який шукав клієнтів у одному з месенджерів. Гроші фігуранти отримували на власний криптогаманець. За додаткову оплату вони обіцяли ухилянтам сприяння у "легалізації" на території Євросоюзу.

У Закарпатській області затримали комерсанта, який переправляв військовозобов’язаних за межі України як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Щоб реалізувати "схему", її організатор зареєстрував на підставну особу транспортне підприємство. Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну.

За викритими фактами тривають розслідування за:

  • ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
  • ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

  • У Раді готують законопроєкт щодо мобілізації і демобілізації, який передбачає обмеження прав ухилянтів.
  • Нові "правила гри" для ухилянтів анонсував і міністр оборони Рустем Умєров. 
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