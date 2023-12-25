Протягом тижня відбулося майже 600 бойових зіткнень, – речник Генштабу

Ймовірність завдання авіаційних і ракетних ударів по всій території України залишається високою. Протягом тижня ворог завдав 20 ракетних і 264 авіаудари, провів 453 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Силах оборони та цивільній інфраструктурі.

Загалом було майже 600 бойових зіткнень. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої", – сказав він.

Попри втрати, окупанти намагаються витіснити наші війська.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає присутність у прикордонних районах, утримує угруповання військ для сковування Сил оборони і недопущення їх перекидання, продовжує обстріли з території Росії та диверсійно-розвідувальну діяльність із порушенням державного кордону України, застосовує безпілотники.

"На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка, східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області", – додав речник.

На цих напрямках наші воїни відбили 86 атак противника за тиждень.

На Лиманському ворог вів штурмові дії в районах Макіївки, Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів і Спірного Донецької області.

На Бахмутському росіяни вели штурмові дії в районах Богдагнівки, Іванівки, Кліщіївки, де захисники відбили близько 60 атак.

На Авдіївському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районах Авдіївки, де відбулося понад 230 атак східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Наші воїни завдали ворогу чималих втрат, зокрема у важкому озброєнні.

На Мар'їнському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Красногорівки, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони відбили загалом понад 60 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни провели одну безуспішну атаку в районі Старомайорського.

На Запорізькому окупанти 49 разів вели безуспішні штурмові дії західніше Новопрокопівки, Вербового, Роботиного та південніше Гуляйполя.

На Херсонському окупанти основні зусилля зосередили на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень і шляхів логістичного забезпечення. Продовжують авіаудари та обстріли по позиціях військ та населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей. У той же час окупанти намагаються витіснити підрозділи з зайнятих плацдармів на лівому березі річки Дніпро. Там окупанти здійснили майже 100 безуспішних штурмових дій. Захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають ураження по тилах ворога.