Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом тижня відбулося майже 600 бойових зіткнень, – речник Генштабу

На шести напрямках тривають важкі бої.

Протягом тижня відбулося майже 600 бойових зіткнень, – речник Генштабу
Дмитро Лиховій
Фото: скріншот

Ймовірність завдання авіаційних і ракетних ударів по всій території України залишається високою. Протягом тижня ворог завдав 20 ракетних і 264 авіаудари, провів 453 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Силах оборони та цивільній інфраструктурі.

Загалом було майже 600 бойових зіткнень. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої", – сказав він.

Попри втрати, окупанти намагаються витіснити наші війська.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає присутність у прикордонних районах, утримує угруповання військ для сковування Сил оборони і недопущення їх перекидання, продовжує обстріли з території Росії та диверсійно-розвідувальну діяльність із порушенням державного кордону України, застосовує безпілотники.

"На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка, східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області", – додав речник.

На цих напрямках наші воїни відбили 86 атак противника за тиждень.

На Лиманському ворог вів штурмові дії в районах Макіївки, Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів і Спірного Донецької області.

На Бахмутському росіяни вели штурмові дії в районах Богдагнівки, Іванівки, Кліщіївки, де захисники відбили близько 60 атак.

На Авдіївському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районах Авдіївки, де відбулося понад 230 атак східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Наші воїни завдали ворогу чималих втрат, зокрема у важкому озброєнні.

На Мар'їнському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Красногорівки, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони відбили загалом понад 60 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни провели одну безуспішну атаку в районі Старомайорського.

На Запорізькому окупанти 49 разів вели безуспішні штурмові дії західніше Новопрокопівки, Вербового, Роботиного та південніше Гуляйполя.

На Херсонському окупанти основні зусилля зосередили на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень і шляхів логістичного забезпечення. Продовжують авіаудари та обстріли по позиціях військ та населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей. У той же час окупанти намагаються витіснити підрозділи з зайнятих плацдармів на лівому березі річки Дніпро. Там окупанти здійснили майже 100 безуспішних штурмових дій. Захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають ураження по тилах ворога.

  • Нагадаємо, що протягом минулого тижня захисники збили п'ять російських літаків: один Су-30, решта – Су-34. Вчора увечері збили два: один на Маріупольському, один на Одеському напрямках, До того на Південному напрямку українські військові збили одразу три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies