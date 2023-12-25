Унаслідок російських обстрілів Херсона і області є жертви і поранені

За минулу добу росіяни здійснили 71 обстріл Херсонської області, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БпЛА, зокрема вдарили шістьма "Shahed". Одна людина загинула, ще двоє поранені.

По Херсону ворог випустив 16 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні", – написав він.