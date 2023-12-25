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Унаслідок російських обстрілів Херсона і області є жертви і поранені

Ворог, окрім іншого озброєння, знову застосовував ударні безпілотники. 

За минулу добу росіяни здійснили 71 обстріл Херсонської області, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БпЛА, зокрема вдарили шістьма "Shahed". Одна людина загинула, ще двоє поранені.

По Херсону ворог випустив 16 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні", – написав він.

  • Останнім часом окупанти атакують Херсонську область ударними безпілотниками. Не припиняють вони й нападів із іншим озброєнням. 23 грудня унаслідок обстрілів у Херсоні убито чотири людини, дев'ять поранені. 
  • Важкі бої тривають на лівому березі Дніпра, де закріплена ворожа армія. 
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