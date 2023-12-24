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Головне за неділю, 24 грудня: збитий Су-34, вибухи в Одесі, привітання з Різдвом

48 бойових зіткнень, ворожі обстріли, дрон «Мамай». Яким запам’ятається 669-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 24 грудня: збитий Су-34, вибухи в Одесі, привітання з Різдвом
"Мамай"
Фото: Пресслужба СБУ

В Одесі увечері 24 грудня пролунала серія вибухів. За даними кореспондента УП, їх було понад п'ять.

До цього повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку. Після неї з'явилася ще й загроза ударних БпЛА. ОВА закликала Одеський район бути в укриттях.

Окрім того, ворог випустив безпілотники на Хмельницьку область, у бік Старокостянтинова. Там, як відомо, розташовано аеродром, який росіяни вже неодноразово атакували.

Після 22 години ударні БпЛА залетіли в Полтавську область.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом.

«Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє.

І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні – це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні – наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. І скажемо одне одному: «Христос народився!» - йдеться в зверненні Зеленського, записаному в Києво-Печерській лаврі.

Повний текст привітання – в новині.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав зі святом Різдва Христового українських військовослужбовців.

"Дорогі побратими і посестри! Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок", - написав він у Telegram.

Головнокомандувач вшанував пам'ять загиблих, тих хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.

"Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу! Христос народився! Славімо Його!", - додав Залужний.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 48 бойових зіткнень.

Ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки; збільшив кількість артилерійських обстрілів. У операційній зоні ОСУВ "Хортиця" кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 грудня – в нашій новині.

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли зі "Смерчів" с. Підсереднє Купʼянського району. Внаслідок влучання у житловій будівлі виникла пожежа, поранень зазнали двоє мирних жителів, повідомила прокуратура Харківської області.

Крім того, близько 4:30 ворог здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено приватне домоволодіння.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Сили оборони збили на Маріупольському напрямку Су-34. По ворожому літаку вдарили з зенітно-ракетного комплексу.

Також перевіряють дані про враження ворожого Су-30, що сьогодні увечері бив по Одеській області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні. Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся", – написав він.

Цей збитий Су-34 – уже четвертий цього тижня. 22 грудня на Південному напрямку українські військові збили одразу три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.

Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не тільки завдяки дрону Sea Baby, але й використовуючи інший дрон, що має назву "Мамай".

Про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше – військовому журналісту Андрію Цаплієнко. "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Водночас "Sea Baby" атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти.

"Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується", – повідомив голова СБУ Василь Малюк.

У пресслужбі СБУ нагадали, що завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій.

Докладніше – в новині.

У Шевченківському районі перед новим роком відремонтували укриття, про яке писав LB.UA ще в липні. Попередній кошторис ремонту укриття на Prozorro склав майже 4 млн грн.

Після ремонту укриття обладнали сучасною вентиляційною системою, сигналізацією у випадку пожежі та дверима, що автоматично відчиняються під час повітряної тривоги.

Окрім пофарбованих стін та підлоги, нової електричної проводки, також встановили душ, бойлер, туалет та два умивальники.

Подробиці – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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