​Залужний привітав військових із Різдвом

"Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських військовослужбовців зі святом Різдва Христового.

"Дорогі побратими і посестри! Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок", - написав він у Telegram.

Головнокомандувач вшанував пам'ять загиблих, тих хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.

"Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу! Христос народився! Славімо Його!", - додав Залужний.