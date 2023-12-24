На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки

Під вогнем були селища Білозерка та Комишани.

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали дві жінки.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Сьогодні під вогнем була Білозерка. Постраждала 36-річна місцева жителька. У неї – акубаротравма", - йдеться в повідомленні.

Посттраждалій надали допомогу на місці.

Також російські війська обстріляли селище Комишани. В результаті у 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по Херсону. В результаті 4 людини загинули, ще 9 дістали поранення.