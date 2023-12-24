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На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки

Під вогнем були селища Білозерка та Комишани.

На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки
Ілюстративне фото
Фото: Telegram-канал Юрія Соболевського

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали дві жінки.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Сьогодні під вогнем була Білозерка. Постраждала 36-річна місцева жителька. У неї – акубаротравма", - йдеться в повідомленні.

Посттраждалій надали допомогу на місці.

Також російські війська обстріляли селище Комишани. В результаті у 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по Херсону. В результаті 4 людини загинули, ще 9 дістали поранення.

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