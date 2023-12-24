На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали дві жінки.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
"Сьогодні під вогнем була Білозерка. Постраждала 36-річна місцева жителька. У неї – акубаротравма", - йдеться в повідомленні.
Посттраждалій надали допомогу на місці.
Також російські війська обстріляли селище Комишани. В результаті у 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по Херсону. В результаті 4 людини загинули, ще 9 дістали поранення.