Україні вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованої території

Команді Save Ukraine вдалося повернути ще трьох українських дітей з окупованих територій. Таким команда завершила 14 рятувальну місію, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких — це діти, позбавлені батьківського піклування, розповів у Telegram колишній Омбудсмен Микола Кулеба.
"Восьмирічний Єлисей жив разом із бабусею на Херсонщині, де його застала широкомасштабна війна. Населений пункт опинився під окупацією, а бабуся хлопчика померла. Окупаційна адміністрація одразу помістила дитину в інтернат, а за півроку хлопчик отримав би статус, який дозволяв віддати його "на усиновлення" до російської родини", – зазначив Кулеба.
За словами Миколи Кулеби, мама хлопчика за станом здоров’я не могла поїхати за сином, тому за ним поїхала двоюрідна сестра жінки. Проте дитину їй не віддали, нічого не пояснивши, хоча всі необхідні документи жінка мала.
Команда Save Ukraine зробила все, для того, щоб мама отримала необхідну медичну допомогу і змогла забрати дитину з окупованої території.
Коли жінка їхала за сином, їй довелося пройти через багатогодинні допити ФСБ, співбесіди та подолати перепони. Все ж їй вдалося забрати сина з інтернату.
З Єлисеєм також приїхали двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Обоє діти-сироти, які виховувалися в прийомній родині.
Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупанти відправлять їх воювати проти своїх. В Україні брати були у розшуку як безвісти зниклі.
"Таким чином ми завершили 14 рятувальну місію, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких — це діти, позбавлені батьківського піклування. На сьогодні команда Save Ukraine повернула в Україну вже 226 дітей, опинилися під впливом російської влади після 24 лютого 2022 року", — додав він.
Депортація українських дітей до Росії:
- У вересні Save Ukraine повернула ще 13 дітей з окупованих Росією територій України. Загалом Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.
- Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
- На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
- Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.