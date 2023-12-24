У тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області на північній околиці міста лунають вибухи.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста", – пише Федоров.

Очікуємо подробиць.

Раніше Іван Федоров повідомляв, що "окупанти в мерії Токмака отримали квитки в партер на перегляд бавовни".

"Сезон бавовни на ТОТ продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти – в адміністрації поближче до прильотів чи подалі – у в'язниці.