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У тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи

Вибухи лунають на північній околиці міста.

У тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи
Фото: Іван Федоров, Telegram

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області на північній околиці міста лунають вибухи. 

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста", – пише Федоров.

Очікуємо подробиць.

Раніше Іван Федоров повідомляв, що "окупанти в мерії Токмака отримали квитки в партер на перегляд бавовни".

"Сезон бавовни на ТОТ продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти – в адміністрації поближче до прильотів чи подалі – у в'язниці.

  • Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти перетворюють міста на півдні України на укріплені фортеці. Окупований Томак вже оточений щурячими норами, а Мелітополь - суцільними укріпленнями.
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