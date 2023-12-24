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Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню, щоб перешкодити військові допомозі, – ISW

Такі "сигнали" є ні що іншим як перешкоджанням подальшій військовій допомозі Заходу Україні.

Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню, щоб перешкодити військові допомозі, – ISW
Фото: EPA/UPG

Натяки Путіна про готовність припинити вогонь є лише маніпуляціями, аби перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення віни (ISW). Вони зазначають, що Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни, окрім як повної перемоги Росії. 

ISW спостерігав за подібними спробами Кремля маніпулювати західними політиками, аби ті чинили тиск на Україну щодо мирних переговорів з Росією взимку 2022-2023 років, а не на те, щоб Україна мала достатньо зброї перед весняно-літнім контрнаступом.

Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення такого ефекту на тлі дебатів щодо надання подальшої військової допомоги Україні.

  • Видання New York Times зазначало, що Володимир Путін принаймні від вересня через посередників сигналізує про те, що він готовий до припинення вогню і бойових дій уздовж лінії фронту.
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