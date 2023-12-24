Внаслідок вчорашнього вибуху на вул. Княгині Ольги у Львові загинули троє жителів будинку, двоє дітей та один дорослий отримали поранення. Поліцейські розслідують обставини події за фактом розпочато кримінальне провадження, – пишуть у пресслужбі МВС України.

"23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Львівської області

Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

"Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", – додають у поліції.

Фото: ДСНС Львівської області