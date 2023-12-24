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Троє загиблих та троє поранених: наслідки вибуху газу у Львові

Серед поранених 7-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.

Троє загиблих та троє поранених: наслідки вибуху газу у Львові
Фото: Національна поліція

Внаслідок вчорашнього вибуху на вул. Княгині Ольги у Львові загинули троє жителів будинку, двоє дітей та один дорослий отримали поранення. Поліцейські розслідують обставини події за фактом розпочато кримінальне провадження, – пишуть у пресслужбі МВС України.

"23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські", – ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС Львівської області

Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

"Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", – додають у поліції.

Фото: ДСНС Львівської області

  • Вчора ввечері у Львові на вул. Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. На місці трагедії працювали рятувальники. З-під завалі вдалося дістати тіла жертв.
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