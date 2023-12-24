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Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 94 вибухи.

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото: російський окупант
Фото: змі окупантів

Протягом суботи, 23 грудня, росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини.

Про ситуацію станом на 21:00 повідомила Сумська ОВА. 

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Шалигинська громади:

  • Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухів)
  • Хотінська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (3 вибухи) та мінометів (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворожий БпЛА  здійснив скидання 1 вибухового пристрою  (ВОГ) (1 вибух).
  • Великописарівська громада: росіяни скинули 24 міни на територію громади.
  • Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог гатив зі ствольної артилерії (13 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
  • Юнаківська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух) та здійснено мінометний обстріл ( 3 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (5 вибухів).

Тим часом обласні адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп ППО через інтенсивні обстріли. Комплектування та посилення цих груп триває щодня.

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