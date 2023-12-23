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Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру

Також загинув брат актора.

Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Роман Новак
Фото: Facebook/Молодий театр

Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру. 

Про це йдеться у повідомленні театру у “Фейсбуці”. 

“Друзі, велике горе в родині Молодого театру. В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові і нашому другу!” - йдеться у повідомленні. 

За інформацією видання “Вечірній Київ”, Роман Новак зіграв у багатьох виставах Молодого театру в Києві. Зокрема, у його творчому доробку ролі в таких виставах: «Ін’єкція безсмертя», «Кролик Гарві», «Осінній блюз», «Підступність і кохання», «Саломея», «Сон літньої ночі», «Хомо ферус, або сука-любов!», «Цап-ка-цап», «Шинель».

Також видання із посиланням на знайому Романа Асю Марциновську повідомляє, що разом з Романом загинув його брат.

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