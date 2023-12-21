Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ГоловнаСуспільствоПодії

У Польщі мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП, є загиблий і поранені

Мікроавтобус їхав у напрямку кордону. Водій не встиг вчасно загальмувати і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до пункті пропуску “Гребенне-Рава Руська”.

У Польщі мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП, є загиблий і поранені
Ілюстративне фото
Фото: Відкриті джерела

Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 км від кордону з Україною. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на коментар речниці поліції міста Томашів-Любельський Малгожати Павловської.

“Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні”, - повідомила Павловська.

Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.

Аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі №17. Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску “Гребенне-Рава Руська”.

Нагадаємо, нещодавно у Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП. Автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Серед постраждалих діти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies