У Польщі мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП, є загиблий і поранені

Мікроавтобус їхав у напрямку кордону. Водій не встиг вчасно загальмувати і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до пункті пропуску “Гребенне-Рава Руська”.

Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на коментар речниці поліції міста Томашів-Любельський Малгожати Павловської.

“Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні”, - повідомила Павловська.

Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.

Аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі №17. Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску “Гребенне-Рава Руська”.

Нагадаємо, нещодавно у Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП. Автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Серед постраждалих діти.