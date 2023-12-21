Уночі сили ППО збили 34 російських "шахеди" з 35 (оновлено)

У ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними безпілолтниками типу "Shahed" із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Усього зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131", які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

"До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника", - наголосили в командуванні.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Оновлено. На півдні ППО знищила 19 дронів-камікадзе, повідомляє пресцентр Сил оборони півдня України. Ворог запускав безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму.

"Бойова робота тривала понад 7 годин. Дрони прямували двома хвилями. Силами протиповітряної оборони знищено 19 дронів-камікадзе: 13 на Миколаївщині, 3 на Херсонщині, 2 на Вінниччині, 1 на Дніпропетровщині. Влучань не допущено", - йдеться в повідомленні.

Уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Як повідомлялося, за минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що для того, щоб ефективно протидіяти ворожим безпілотникам під час атак, потрібно нарощувати засоби радіоелектронної боротьби. Завдяки РЕБ українським військовим не потрібно буде застосовувати стрілецьку зброю.