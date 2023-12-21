Зі складу Антикорупційної ради АРМА вийшов фігурант розслідування журналістів Вадим Грона

Голова АРМА Олена Дума зазначила, що вітає це рішення Грони.

Заступник голови Антикорупційної ради АРМА Вадим Грона за власним бажанням залишив свою посаду, та вийшов зі складу Ради.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Заява Грони була оприлюднена під час позачергового засідання Антикорупційної ради АРМА 20 грудня 2023 року.

“Як керівник Агентства, я вітаю рішення заступника Голови Антикорупційної ради АРМА, яке дозволяє уникнути дискредитації органу та цього консультативно-дорадчого органу при ньому”, - прокоментувала голова АРМА Олена Дума.