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Зі складу Антикорупційної ради АРМА вийшов фігурант розслідування журналістів Вадим Грона

Голова АРМА Олена Дума зазначила, що вітає це рішення Грони.

Зі складу Антикорупційної ради АРМА вийшов фігурант розслідування журналістів Вадим Грона
Фото: Bihus.Info

Заступник голови Антикорупційної ради АРМА Вадим Грона за власним бажанням залишив свою посаду, та вийшов зі складу Ради. 

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Заява Грони була оприлюднена під час позачергового засідання Антикорупційної ради АРМА 20 грудня 2023 року. 

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“Як керівник Агентства, я вітаю рішення заступника Голови Антикорупційної ради АРМА, яке дозволяє уникнути дискредитації органу та цього консультативно-дорадчого органу при ньому”, - прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

  • Раніше журналісти Bihus.Info з’ясували, що колишній радник очільниці АРМА Олени Думи, Вадим Грона, є тіньовим “куратором” агентства. Він постійно відвідує АРМА та дає вказівки службовцям, але не є його співробітником. 

  • Кабмін призначив головою АРМА Олену Думу, повʼязану з підозрюваним у держзраді нардепом Деркачем. Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (КМУ, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник ОДА). Також очолювала профспілкові організації різного рівня.

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