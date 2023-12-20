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Помста за Київстар почалася: українські хакери, що можуть мати відношення до СБУ, знищили IT-інфраструктуру “Росводоканалу”

Зараз робота “Росводоканалу” заблокована. 

Помста за Київстар почалася: українські хакери, що можуть мати відношення до СБУ, знищили IT-інфраструктуру “Росводоканалу”

Хакери угрупування Blackjack, ймовірно, за підтримки кіберфахівців СБУ, здійснили потужну кібероперацію і знищили IT-інфраструктуру “Росводоканалу”. 

Про це повідомили джерела LB.ua.

Під час атаки вони зашифрували понад 6 тисяч комп’ютерів та видалили більш ніж 50 ТБ даних. Серед них - внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо. 

Зараз робота “Росводоканалу” заблокована. 

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За інформацією джерел, СБУ вже аналізує 1,5 ТБ викачаних даних “Росводоканалу” — найбільшої російської приватної компанії, яка забезпечувала водопостачанням 7 млн споживачів.

Фото: джерела

Фото: джерела

Що відомо про останні кібератаки України на РФ

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