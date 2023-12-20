Україні необхідно нарощувати засоби РЕБ від ворожих безпілотників, – Ігнат

Щоб ефективно протидіяти ворожим безпілотникам під час атак, потрібно нарощувати засоби радіоелектронної боротьби. Завдяки РЕБ українським військовим не потрібно буде застосовувати стрілецьку зброю.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Безумовно потрібно нарощувати саме виробництво БПЛА різних типів. Але проти БПЛА є засоби, які теж потрібно нарощувати. Це засоби радіоелектронної боротьби, які можуть протидіяти дронам на тому чи іншому напрямку з високою ефективністю”, – сказав Ігнат.

Однією з переваг РЕБ є те, що не потрібно буде використовувати стрілецьке озброєння, аби знешкодити дрон.

“Дронів стає дедалі більше. Як у нас, так і в противника. Саме тому такі засоби вкрай необхідні для того, щоб рятувати життя наший бійців”, – підкреслює речник.

Юрій Ігнат підкреслює, що наразі потрібно зібрати всі можливі спроможності вітчизняних виробників у співпраці із іноземними партнерами, щоб наростити виробництво саме засобів радіоелектронної боротьби.