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Україні необхідно нарощувати засоби РЕБ від ворожих безпілотників, – Ігнат

Засоби радіоелектронної боротьби можуть ефективно протидіяти ворожим дронам.

Україні необхідно нарощувати засоби РЕБ від ворожих безпілотників, – Ігнат
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

Щоб ефективно протидіяти ворожим безпілотникам під час атак, потрібно нарощувати засоби радіоелектронної боротьби. Завдяки РЕБ українським військовим не потрібно буде застосовувати стрілецьку зброю. 

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Безумовно потрібно нарощувати саме виробництво БПЛА різних типів. Але проти БПЛА є засоби, які теж потрібно нарощувати. Це засоби радіоелектронної боротьби, які можуть протидіяти дронам на тому чи іншому напрямку з високою ефективністю”, – сказав Ігнат.

Однією з переваг РЕБ є те, що не потрібно буде використовувати стрілецьке озброєння, аби знешкодити дрон.

“Дронів стає дедалі більше. Як у нас, так і в противника. Саме тому такі засоби вкрай необхідні для того, щоб рятувати життя наший бійців”, – підкреслює речник.

Юрій Ігнат підкреслює, що наразі потрібно зібрати всі можливі спроможності вітчизняних виробників у співпраці із іноземними партнерами, щоб наростити виробництво саме засобів радіоелектронної боротьби.

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