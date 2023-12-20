Окупанти обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК

20 грудня Росія атакувала прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба компанії.
ТЕС зазнала інтенсивного обстрілу. Потерпілих немає.
"Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - зазначили у ДТЕК.
За інформацією компанії, за останні два місяці це вже дев’ята атака на прифронтову ТЕС.
- Напередодні стало відомо, що декілька районів Вінницької області залишилися без світла через аварію на Ладижинській ТЕС, яка є структурним підрозділом “ДТЕК Західенерго”.
- Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що поки передумов для блекаутів немає