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Окупанти обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК

За останні два місяці це вже дев’ята атака.

Окупанти обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

20 грудня Росія атакувала прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба компанії.

ТЕС зазнала інтенсивного обстрілу. Потерпілих немає. 

"Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - зазначили у ДТЕК.

За інформацією компанії, за останні два місяці це вже дев’ята атака на прифронтову ТЕС.

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