Кілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС (оновлено)

Аварія не пов’язана з обстрілами. Пізніше компанія ДТЕК повідомила, що енергопостачання для всіх споживачів було оперативно відновлене.

Кілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС, яка є структурним підрозділом “ДТЕК Західенерго”.

Про це повідомляє "Вінницяобленерго".

“Ця аварія не пов’язана із ворожими атаками. Тому просимо не сіяти паніку”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль, щоб електропостачання у найшвидші терміни було відновлено.

Оновлено. О 15:30 компанія ДТЕК повідомила, що енергопостачання для всіх споживачів було оперативно відновлене.

“Сьогодні на нашій теплоелекстростанції в Ладижині під час перемикання ліній за командою диспетчера трапилась позаштатна ситуація. Це призвело до тимчасового від'єднання видачі потужності на лінії електропередач. Енергетики одразу приступили до усунення причин вимикання. Станом на 14:40 енергопостачання всіх ліній та, відповідно, споживачів було відновлено”, - йдеться в повідомленні

Зазначається, що Ладижинська ТЕС продовжує працювати та підтримувати енергосистему своїми балансуючими потужностями.

Ладижинська ТЕС була побудована у 1970-х роках. З 2012 року є структурним підрозділом “ДТЕК Західенерго”. На станції встановлено 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен, які як основне паливо використовують енергетичне вугілля, мазут виступає резервним та аварійним паливом.