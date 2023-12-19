Київстар відновив послугу мобільного інтернету в метро Києва та Харкова

Компанія “Київстар” повідомила, що мережа стабілізується.
Станом на зараз працюють:
- мобільний інтернет в метро Києва та Харкова;
- 99% базових станцій;
- послуги зв`язку та мобільного інтернету;
- SMS, міжнародний голосовий роумінг;
- наші брендові магазини.
Компанія продовжує покращувати роботу «Домашнього Інтернету», знімати обмеження у швидкості мобільного інтернету, а також працювати над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу.
До роботи над усуненням наслідків хакерської атаки залучені міжнародні партнери.
Хакерська атака на "Київстар"
- Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".