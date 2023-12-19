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Київстар відновив послугу мобільного інтернету в метро Києва та Харкова

Крім того, станом на зараз вже працюють 99% базових станцій.

Київстар відновив послугу мобільного інтернету в метро Києва та Харкова
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Компанія “Київстар” повідомила, що мережа стабілізується.

Станом на зараз працюють: 

  • мобільний інтернет в метро Києва та Харкова;
  • 99% базових станцій;
  • послуги зв`язку та мобільного інтернету; 
  • SMS, міжнародний голосовий роумінг;
  • наші брендові магазини. 

Компанія продовжує покращувати роботу «Домашнього Інтернету», знімати обмеження у швидкості мобільного інтернету, а також працювати над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу. 

До роботи над усуненням наслідків хакерської атаки залучені міжнародні партнери. 

Хакерська атака на "Київстар"

  • Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
  • Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
  • СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".
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