"Київстар" готується відновити 2 послуги після атаки та включити SMS

"Київстар" заявив про відновлення віртуальних приватних мереж (VPN), та початок відновлення машино-машинної взаємодії (M2M) для бізнесу. Також найближчим часом компанія планує відновити роботу SMS після хакерської атаки.

Як повідомила "Економічна правда", планується також якнайшвидше включення послуги SMS та відновлення способу взаємодії між пристроями M2M, який часто використовують для безпеки у бізнесі, у автомобілях, у сфері охорони здоровʼя.

У "Київстарі" додають, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

На 17 грудня 2023 року відновлено наступні послуги:

Голосовий звʼязок (включно з роумінгом);

мобільний інтернет (певний час може працювати із заниженою швидкістю);

Домашній інтернет (не у повному обсязі);

VPN.

Що відомо про атаку на "Київстар"