За тиждень Сили оборони знищили понад 7 тисяч окупантів та майже 700 одиниць військової техніки

З 11 по 17 грудня Сили оборони України знищили близько 7250 окупантів та 688 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Зокрема, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 103 танки
- 163 бойових броньованих машини
- 73 артилерійських системи
- 4 РСЗВ
- 4 установки ППО
- 143 одиниці автотехніки
- 32 одиниці спецтехніки
Окрім цього, наші захисники знищили 24 ракети та 142 БпЛА.
- За минулу добу Сили оборони знищили 1250 окупантів, 19 ворожих танків та 40 БпЛА.