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За тиждень Сили оборони знищили понад 7 тисяч окупантів та майже 700 одиниць військової техніки

Наші захисники знищили 24 ракети та 142 БпЛА.

За тиждень Сили оборони знищили понад 7 тисяч окупантів та майже 700 одиниць військової техніки
Фото: скрин відео

З 11 по 17 грудня Сили оборони України знищили близько 7250 окупантів та 688 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Зокрема, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Міноборони

  • 103 танки
  • 163 бойових броньованих машини
  • 73 артилерійських системи
  • 4 РСЗВ
  • 4 установки ППО
  • 143 одиниці автотехніки
  • 32 одиниці спецтехніки

Окрім цього, наші захисники знищили 24 ракети та 142 БпЛА.

  • За минулу добу Сили оборони знищили 1250 окупантів, 19 ворожих танків та 40 БпЛА.
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