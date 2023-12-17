За тиждень Сили оборони знищили понад 7 тисяч окупантів та майже 700 одиниць військової техніки

Наші захисники знищили 24 ракети та 142 БпЛА.

З 11 по 17 грудня Сили оборони України знищили близько 7250 окупантів та 688 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Зокрема, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Міноборони

103 танки

163 бойових броньованих машини

73 артилерійських системи

4 РСЗВ

4 установки ППО

143 одиниці автотехніки

32 одиниці спецтехніки

Окрім цього, наші захисники знищили 24 ракети та 142 БпЛА.