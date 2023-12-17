До атаки на військовий аеродром РФ у Ростовській області причетні СБУ та ЗСУ, — джерела

Сьогоднішня атака на аеродром Морозовську Ростовської області є спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ. Ворогу завдали суттєвих збитків, повідомили джерела LB.ua.

У джерелах зазначають, що летовище в Морозовську було важливою ціллю, адже там знаходиться місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ.

В момент удару на летовищі знаходилось до 20 літаків СУ-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

"Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча в рф уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки", — зазначає джерело.

Сьогодні вранці стало відомо про атаку безпілотників по російському аеродрому у Морозовську, де базуються винищувачі Су-24, Су-24М, Су-34.