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До атаки на військовий аеродром РФ у Ростовській області причетні СБУ та ЗСУ, — джерела

Ворогу завдали суттєвого ураження по техніці.

До атаки на військовий аеродром РФ у Ростовській області причетні СБУ та ЗСУ, — джерела
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сьогоднішня атака на аеродром Морозовську Ростовської області є спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ. Ворогу завдали суттєвих збитків, повідомили джерела LB.ua.

У джерелах зазначають, що летовище в Морозовську було важливою ціллю, адже там знаходиться місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ. 

В момент удару на летовищі знаходилось до 20 літаків СУ-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка. 

"Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча в рф уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки", — зазначає джерело.

Сьогодні вранці стало відомо про атаку безпілотників по російському аеродрому у Морозовську, де базуються винищувачі Су-24, Су-24М, Су-34. 

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