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Україна отримала 24 польські самохідні міномети Rak

На машини встановили спеціальний антидроновий захист.

Україна отримала 24 польські самохідні міномети Rak
Фото: BILD

Україна отримала від Польщі самохідні міномети Rak. 24 машини Польща обіцяла передати ще у березні. Про це розповів військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Самохідні міномети Rak - 120-мм міномети, які встановлені на броньовану колісну платформу і можуть вести навісний вогонь із відстані до 12 км. Машини, які доставили в Україну, обладнали спеціальним антидроновим захистом.

"Ці машини допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи під захистом сталевої броні. Після стрільби самохідний міномет може швидко залишити позицію та відійти на безпечну відстань", — розповідає Рьопке.

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