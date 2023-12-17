Ситуація на лівобережжі Херсонщини: Сили оборони продожують контбатарейну боротьбу

На лівобережжі Херсонщини українські морпіхи продовжують контрбатарейну роботу та утримують захоплені плацдарми. Робота Збройних Сил України є непростою, але вона просувається. Про це заявила в етері телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Це – потужна комплексна робота. Це і аеророзвідка, і контрбатарейна боротьба, і робота підрозділів безпосередньо на лівому березі. Дійсно, вона спрямована саме на те, щоб полегшити життя місцевих мешканців, щоб зменшити кількість обстрілів", – наголосила Гуменюк.
Гуменюк запевнила, що робота українських військових досить регулярна, потужна і нищівна для російських ресурсів.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції лівобережжя Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
- Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.