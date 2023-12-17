Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: Сили оборони продожують контбатарейну боротьбу

Робота українських військових просувається.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: Сили оборони продожують контбатарейну боротьбу
Фото: Пресслужба ВМС ЗСУ

На лівобережжі Херсонщини українські морпіхи продовжують контрбатарейну роботу та утримують захоплені плацдарми. Робота Збройних Сил України є непростою, але вона просувається. Про це заявила в етері телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Це – потужна комплексна робота. Це і аеророзвідка, і контрбатарейна боротьба, і робота підрозділів безпосередньо на лівому березі. Дійсно, вона спрямована саме на те, щоб полегшити життя місцевих мешканців, щоб зменшити кількість обстрілів", – наголосила Гуменюк.

Гуменюк запевнила, що робота українських військових досить регулярна, потужна і нищівна для російських ресурсів.

  • За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції лівобережжя Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
  • Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies