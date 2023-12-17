Ситуація на лівобережжі Херсонщини: Сили оборони продожують контбатарейну боротьбу

На лівобережжі Херсонщини українські морпіхи продовжують контрбатарейну роботу та утримують захоплені плацдарми. Робота Збройних Сил України є непростою, але вона просувається. Про це заявила в етері телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Це – потужна комплексна робота. Це і аеророзвідка, і контрбатарейна боротьба, і робота підрозділів безпосередньо на лівому березі. Дійсно, вона спрямована саме на те, щоб полегшити життя місцевих мешканців, щоб зменшити кількість обстрілів", – наголосила Гуменюк.

Гуменюк запевнила, що робота українських військових досить регулярна, потужна і нищівна для російських ресурсів.