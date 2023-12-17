На Одещині збитий "шахед" упав на житловий будинок і вибухнув. Є жертви

Вибухова хвиля пошкодила будинки навколо та ангар з майном приватної спортивної установи.

Уночі 17 грудня під час знешкодження ворожого БпЛА, один з обстріляних дронів в Одеській області впав на приватний житловий будинок і вибухнув. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"В нашій зоні відповідальності підрозділами протиповітряної оборони збито 16 БпЛА типу "Shahed-131/136", запущених окупантами з Криму. 7 дронів-камікадзе збито на Херсонщині, 9 – на Одещині", – йдеться у повідомленні.

Фото: Сили оборони півдня

Зазначають, що під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи.

Фото: Сили оборони півдня

Після ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок вибуху, на місці виявлено одного загиблого чоловіка.

У ніч на 17 грудня у результаті бойової роботи повітряними силами було збито 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.