Протягом дня ворог 26 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про ситуацію на прикордонні Сумщини станом на 21:00 повідомила Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.
Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи).
Есманська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).
Білопільська громада: зафіксовано артилерійські (8 вибухів), мінометний (9 вибухів) та гранатометний (АГС) (30 вибухів) обстріли.
Краснопільська громада: 34 міни скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання з БпЛА 5 вибухових пристроїв (ВОГ) (5 вибухів).
Шалигинська громада: здійснено артилерійський обстріл (16 вибухів).
Великописарівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
Новослобідська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).
Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), внаслідок чого 1 цивільна особа отримала поранення.
Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).
Дружбівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).