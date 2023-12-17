Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
«Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році», — Буданов
«Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році», — Буданов
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня ворог 26 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Зафіксовано 138 вибухів.

Протягом дня ворог 26 разів обстріляв прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: змі окупантів

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Про ситуацію на прикордонні Сумщини станом на 21:00 повідомила Сумська ОВА. 

Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи).

Есманська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійські (8 вибухів), мінометний (9 вибухів) та гранатометний (АГС) (30 вибухів) обстріли.

Краснопільська громада: 34 міни скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання з БпЛА 5 вибухових пристроїв (ВОГ) (5 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено артилерійський обстріл (16 вибухів).

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), внаслідок чого 1 цивільна особа отримала поранення.

Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies