Протягом дня ворог 26 разів обстріляв прикордоння Сумщини

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Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про ситуацію на прикордонні Сумщини станом на 21:00 повідомила Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи).

Есманська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійські (8 вибухів), мінометний (9 вибухів) та гранатометний (АГС) (30 вибухів) обстріли.

Краснопільська громада: 34 міни скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання з БпЛА 5 вибухових пристроїв (ВОГ) (5 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено артилерійський обстріл (16 вибухів).

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), внаслідок чого 1 цивільна особа отримала поранення.

Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).