У лікарні помер один із поранених внаслідок підриву гранат у сільраді на Закарпатті.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

“Сьогодні ввечері в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мова йде про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича із села Березники.