У лікарні помер один із поранених внаслідок підриву гранат у сільраді на Закарпатті.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
“Сьогодні ввечері в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що мова йде про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича із села Березники.
- Напередодні на засіданні сільської ради чоловік зайшов до кабінету і підірвав декілька гранат.
- За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин. Поранення отримали 26 людей, 6 із них у важкому стані.
- Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
- Сьогодні, 16 грудня, депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.