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У лікарні помер один із поранених внаслідок підриву гранат у сільраді на Закарпатті

Загиблий – 55-річний депутат Пряділя Віктор Павлович із села Березники.

У лікарні помер один із поранених внаслідок підриву гранат у сільраді на Закарпатті
Віктор Пряділя
Фото: Facebook/Vitaliy Glagola

У лікарні помер один із поранених внаслідок підриву гранат у сільраді на Закарпатті.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. 

“Сьогодні ввечері в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що мова йде про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича із села Березники.

  • Напередодні на засіданні сільської ради чоловік зайшов до кабінету і підірвав декілька гранат
  • За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин. Поранення отримали 26 людей, 6 із них у важкому стані. 
  • Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
  • Сьогодні, 16 грудня, депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.
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