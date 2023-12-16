В Авдіївці залишається 1230 цивільних, кількість охочих евакуюватися зменшилася, - начальника МВА

Люди ризикують перебувати у своїх квартирах, які на першому або другому поверхах.

В Авдіївці на Донеччині зараз залишається 1230 цивільних.

Про це в етері телемарафону розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За його словами, зменшилася кількість охочих покинути місто.

"Вчора нам вдалося вивезти 5 людей. Станом на ранок сьогодні 1230 людей залишається ще в місті. Звичайно, це дуже велика кількість людей. Це не так, як було декілька тижнів тому, коли вивозили по 15-18, до 20 людей в день. Останнім часом бачимо зменшення бажаючих виїжджати. У середньому в день зараз зголошуються виїжджати 3-6 людей. За період загострення на нашому напрямку виїхало понад 350 людей", - розповів Барабаш.

Він додав, що люди живуть у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Також є випадки, коли цивільниі живуть у своїх квартирах на першому чи другому поверсі. "Страх настільки притуплений, що люди вже не звертають увагу на такі речі (постійні обстріли - Ред.), - зауважив Барабаш.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку