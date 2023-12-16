В Авдіївці залишається 1230 цивільних, кількість охочих евакуюватися зменшилася, - начальника МВА

В Авдіївці на Донеччині зараз залишається 1230 цивільних.
Про це в етері телемарафону розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
За його словами, зменшилася кількість охочих покинути місто.
"Вчора нам вдалося вивезти 5 людей. Станом на ранок сьогодні 1230 людей залишається ще в місті. Звичайно, це дуже велика кількість людей. Це не так, як було декілька тижнів тому, коли вивозили по 15-18, до 20 людей в день. Останнім часом бачимо зменшення бажаючих виїжджати. У середньому в день зараз зголошуються виїжджати 3-6 людей. За період загострення на нашому напрямку виїхало понад 350 людей", - розповів Барабаш.
Він додав, що люди живуть у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Також є випадки, коли цивільниі живуть у своїх квартирах на першому чи другому поверсі. "Страх настільки притуплений, що люди вже не звертають увагу на такі речі (постійні обстріли - Ред.), - зауважив Барабаш.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку
- Інститут вивчення війни повідомив, що 15 грудня війська Росії продовжували локалізовані наступальні операції біля Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута і досягли там підтверджених успіхів.
- За інформацією Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. За останню добу Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.
- Керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів під час телемарафону, що українські бійці не дають росіянам десь закріпитися. "Якщо їм навіть вдається десь трохи просунутися, то одразу відпрацьовує артилерія, міномети та реактивна артилерія. Тобто жодного якогось серйозно закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо нашого міста тримається", - додав керівник МВА.
- За його словами, Росія використовує у боях за місто багато так званих «м’ясних штурмів». До них долучають мобілізованих та групи «Шторм-V» і «Шторм-Z», які перед тим проходять вишкіл.