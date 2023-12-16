Росіяни можуть запускати "шахеди" буквально з машин, – Ігнат

Для здійснення запусків дронів типу Shahed російким військовим не так важливі майданчики, адже вони можуть бути мобільними. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат.

"По всій території країни були безпілотники й летіли сьогодні з трьох напрямків: Брянська область, Приморсько-Ахтарськ і район Курська. Громадськість цікавиться, з яких саме майданчиків здійснюють пуски "Шахедів" росіяни. Майданчики не так важливі для окупантів, адже вони можуть бути мобільними. Ми бачили, як "Шахеди" випускали фактично з фури, з машини. Це контейнер, він може бути де завгодно і здійснити ці пуски", — зазначає речник.

Ігнат додає, що попри те, що окупанти запускають дрони з Криму, точкою входу для російських повітряних цілей є саме Херсонська чи Одеська області.

Попри постійні райони пусків безпілотників, окупанти намагаються змінювати маршрути, рухаючись на 5–10 кілометрів лівіше чи правіше, щоб оминути українські системи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи.

"Мобільні вогневі групи цієї ночі активно працювали над знищенням російських безпілотників, однак також залучалися і зенітні ракетні групи та винищувальна авіація", — зазначив речник Повітряних Сил.