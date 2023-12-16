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Сили протиповітряної оборони вночі збили 30 з 31 ворожого "шахеда"

На півночі України ППО знищили 14 ворожих дронів.

Сили протиповітряної оборони вночі збили 30 з 31 ворожого "шахеда"
Фото: Сергій Наєв

У ніч на 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося знищити 30 ворожих безпілотників. 

Про це повідомляють у Повітряних силах України.

"У ніч на 16 листопада 2023 року противник атакував ударними  безпілотниками типу "Shahed" з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ -рф. Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА "Shahed-136/131", які окупанти спрямували у різні регіони України", –  пишуть у повітряних силах.

Для знищення ворожих цілей залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

В результаті Силами оборони знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також, як повідомив Сергій Наєв, 14 БпЛА збито силами ППО на півночі України. 

  • У ніч на суботу росіяни атакували безпілотниками Київ з різних напрямків кількома хвилями та групами. Сили ППО збили всі повітряні цілі ворога над столицею. 
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