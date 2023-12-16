Сили протиповітряної оборони вночі збили 30 з 31 ворожого "шахеда"

У ніч на 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося знищити 30 ворожих безпілотників.

Про це повідомляють у Повітряних силах України.

"У ніч на 16 листопада 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ -рф. Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА "Shahed-136/131", які окупанти спрямували у різні регіони України", – пишуть у повітряних силах.

Для знищення ворожих цілей залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

В результаті Силами оборони знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також, як повідомив Сергій Наєв, 14 БпЛА збито силами ППО на півночі України.