Головне за п'ятницю, 15 грудня: понад 50 відбитих атак на трьох напрямках, новий пакет допомоги від Литви

82 бойових зіткнення, ворожі обстріли, вибух в сільраді на Закарпатті. Яким запам’ятається 660-й день повномасштабної війни.

Опівночі в столиці, на Київщині та ще в декількох областях було оголошено повітряну тривогу через запуск ворогом безпілотників. Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 82 бойових зіткнення.

Ворог завдав 2 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Силам оборони вдалося відбити понад 50 атак російської армії на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 грудня – в нашій новині.

Литва 15 грудня передала черговий пакет військової допомоги для України. Серед іншого у пакеті мільйони патронів та тисячі снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. У партії допомоги також майже тисяча складних ліжок, зазначається в повідомленні Міноборони Литви.

"Ми знаємо про термінові прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", — каже міністр оборони Арвідас Анусаускас.

Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти до міжнародних фондів для України.

У Святошинському районі Києва школярів не пустили до укриття під час тривоги, повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталася 14 грудня під час повітряної тривоги, приблизно о 15:30. Тоді брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, прямували до укриття у школі, в якій вони навчаються.

Однак охоронець не пустив їх до бомбосховища через те, що малеча була з домашнім улюбленцем – собакою породи "мальтіпу".

"Своїми діями охоронець залишив дітей в небезпеці під час можливого обстрілу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу - залишення в небезпеці", – повідомили в поліції.

Сьогодні, 15 грудня, у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. “В зворотному шляху цей поїзд вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о 8-й ранку прямо під носом російських фсбшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії, поки росіяни без успіху шукають партизан. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.

Центр національного спротиву зауважує, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня.

На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати.

"Сьогодні об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати", – повідомили у Нацполіції. Як стало відомо із опублікованого у мережі відео, гранат було три.

Унаслідок вибуху загинула одна особа, постраждало 26 людей, 7 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.

Подробиці – в новині.

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