Внаслідок вибуху невстановленого предмета на Харківщині підлітку відірвало пальці

Життю підлітка загрози немає, його госпіталізували до лікарні.

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Внаслідок вибуху невстановленого предмета неповнолітній мешканець Харківської області отримав ампутацію декількох пальців рук.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

15-річний неповнолітній отримав поранення сьогодні, 15 грудня, в лісопосадці поблизу села Донецьке.

Наразі життю підлітка загрози немає, його госпіталізували до лікарні Харкова.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.