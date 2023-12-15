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Партизани знайшли склад палива та техніки у тимчасово окупованому Криму

Склад розташований у Севастополі. 

Партизани знайшли склад палива та техніки у тимчасово окупованому Криму
Фото: Атеш

Агенти партизанського руху “Атеш” провели розвідку великого складу паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у Севастополі в тимчасово окупованому росіянами Криму

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

На території складу зафіксували 33 паливні баки, розташовані на відкритій місцевості. Також на території розташовані більше 10 одиниць військової техніки. 

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“Проводимо спостереження та аналізуємо, коли і за яким графіком поповнюються баки та машини ПММ для подальшого інформування СОУ”, - розповіли партизани.

Знайдений об'єкт розташований за координатами: 44.571220, 33.413880.

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