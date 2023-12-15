Партизани знайшли склад палива та техніки у тимчасово окупованому Криму

Агенти партизанського руху “Атеш” провели розвідку великого складу паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у Севастополі в тимчасово окупованому росіянами Криму.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

На території складу зафіксували 33 паливні баки, розташовані на відкритій місцевості. Також на території розташовані більше 10 одиниць військової техніки.

“Проводимо спостереження та аналізуємо, коли і за яким графіком поповнюються баки та машини ПММ для подальшого інформування СОУ”, - розповіли партизани.

Знайдений об'єкт розташований за координатами: 44.571220, 33.413880.