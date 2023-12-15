Він може долати відстань 200 км на швидкості до 80 км/год. Цього достатньо для нанесення ударів по Одесі у випадку запуску із Криму.

Російський Кінгісеппський машинобудівний завод KMZ (Санкт-Петербург), що спеціалізується на виробництві катерів для силових структур Росії та морських дронів, представив ударний безпілотник ББКН "Одуванчик".

Новину оприлюднили російські медіа, передає Мілітарний.

Дрон, абревіатура якого розшифровується як "быстроходный безэкипажный катер-носитель", був замовлений міністерством оборони РФ у кількості 10 бортів для проведення випробувань. Останні, як повідомляється, мають пройти безпосередньо в зоні бойових дій проти України.

Конструктивно дрон дуже схожий на українські моделі, але все ж має низку ключових відмінностей, що може говорити про зовсім інші задачі, які будуть поставлені перед ним.

Так, на корпусі безпілотнику відсутні видимі антени засобів зв’язку, а також оптичні пристрої спостереження та наведення на ціль. Відсутність камери, ймовірно, не дозволить використовувати безпілотник проти маневрених надводних цілей. Однак можна припустити, що його призначенням стане нанесення ударів по статичним об’єктам, таким як мости та порти.

Розробники стверджують, що безпілотник може нести бойову частину або інше корисне навантаження вагою до 600 кілограмів. Для порівняння, український морський безпілотник SeaBaby, яким було уражено Кримський міст у липні 2023 року, мав на борту 850 кг вибухівки.

"Одуванчик" може долати відстань 200 кілометрів на швидкості до 80 км/год. Цього достатньо для нанесення ударів по Одесі у випадку запуску із Криму. Крім того, не виключено, що їх можна буде запускати із суден вже у морі.

У той же час незрозуміло як відбуватиметься його управління без супутникового зв’язку, адже відповідних антен не було помічено на борту. Можна припустити, що росіяни для цього використали інерційну систему з корекцією по сигналам GPS, як у безпілотниках Shahed-136. Також не можна виключати вірогідність використання дронів-ретрансляторів зв’язку.

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