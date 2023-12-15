Росія має невеликий прогрес у Мар'їнці, але значущий прорив в цьому секторі малоймовірний, – МО Британії

На думку британського міністерства, окупанти прагнуть контролювати дороги, які дозволять потім просунутися в бік Курахового.

Однією з цілей Росії в боях за Мар'їнку є подальше просування в напрямку Курахового. Станом на зараз контрольована українськими силами територія в межах Мар'їнки зменшилася.

Однією з операційних цілей Росії в районі, ймовірно, є контроль автошляхів 00510 і N15, щоб зрештою просунутися далі на захід у напрямку до міста Курахове. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в X.

"Незважаючи на поступовий прогрес, великий, значущий з операційної точки зору прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним", – вважають британці.

Зараз за контроль над зруйнованим містом Мар’їнка Донецької області та прилеглими районами на півдні України тривають важкі бої.