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У Фінляндії розпочнеться попереднє розслідування воєнних злочинів російського неонациста Петровського

Раніше Верховний суд Фінляндії не дозволив екстрадувати Петровського в Україну через “умови в українських тюрмах”.

У Фінляндії розпочнеться попереднє розслідування воєнних злочинів російського неонациста Петровського
Ян Петровський
Фото: соцмережі

Заступник головного прокурора ухвалив рішення провести попереднє розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів одного із засновників російського неонацистського угрупування ДШРГ “Русич” Яна Петровського (у Фінляндії він перебуває під ім’ям Воіслав Торден).

За даними прокуратури, справи, що розслідуються, мали місце до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на сході України. Йдеться про дії проти поранених полонених українських солдатів.

Попереднє слідство проводиться у Фінляндії, оскільки підозрюваного не може бути екстрадовано до України. Фінська влада може розслідувати ймовірні злочини в Україні, оскільки йдеться про так званий міжнародний злочин.

Згідно з Кримінальним кодексом, міжнародним злочином є злочин, покарання за який ґрунтується на міжнародній угоді, що пов'язує Фінляндію. І тут, незалежно від місця дії, щодо нього застосовується законодавство Фінляндії.

Попереднє розслідування проводить Центральна кримінальна поліція.

  • На початку грудня Фінляндія не дозволила екстрадувати в Україну російського неонациста Яна Петровського через “умови в українських тюрмах”.
  • У вересні цього року фінський суд відмовився звільнити з-під варти російського неонациста Петровського. 
  • У серпні Петровського затримали у Фінляндії за звинуваченнями у воєнних злочинах на Донбасі. Україна вже надіслала запит на його екстрадицію.
  • З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували. Ян Петровський — один із засновників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русіч”. Воював проти України на Донбасі у 2014-2015 роках.
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