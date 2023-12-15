Через перевитрати нову програму балістичних ракет США можуть згорнути

Витрати на нову програму міжконтинентальних балістичних ракет “Sentinel" Повітряних сил Сполучених Штатів можуть зрости. У межах проєкту заплановано будівництво 659 ракет, пише Bloomberg.

Початкова вартість проєкту наразі становить 96 мільярдів доларів. Пентагон розпочав перевірку, яка триватиме 45 днів, що має встановити чи перевитрати перевищують граничні норми. Унаслідок цього може бути порушене питання про закриття програми.

Кожна ракета і пов’язані з нею витрати, наприклад будівництво бункера, можуть коштувати на 50% більше, ніж поточна оцінка в 118 мільйонів доларів. Теоретично це може збільшити вартість проєкту до майже 117 мільярдів доларів.

Проєкт “Sentinel”, розроблений і керований корпорацією Northrop Grumman, має замінити ракети Minuteman III 1970-х років у рамках модернізації всіх трьох частин тріади ядерної зброї “повітря-земля-море”, частково для протидії розширенню військового арсеналу Китаю.

Закон "Нанна-МакКерді" 1982 року вимагає від Пентагону інформувати Конгрес і докладно обґрунтовувати будь-яку програму, якщо її витрати перевищують початкову оцінку навіть на 15%.

Якщо Повітряні сили й Пентагон дійдуть висновку, що нові цифри перевищують встановлений поріг, то Міністерству оборони доведеться просити додаткові кошти для проєкту, що спровокує нові серйозні дебати.