Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
ГоловнаСвіт

До ПП Ягодин в черзі 1700 вантажівок в бік України, проте це – позитивна динаміка, – ДПСУ

За вчорашній день на пункті пропуску "Ягодин" перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки.

До ПП Ягодин в черзі 1700 вантажівок в бік України, проте це – позитивна динаміка, – ДПСУ
Фото: Скріншот з відео

Попри блокаду  польсько-українського кордону на трьох напрямках для вантажівок, збільшився пропуск транспорту на нещодавно розблокованому пункті "Ягодин".

"Є досить добра, позитивна динаміка по ПП "Ягодин". Як відомо, його розблокували 11 грудня. Поступово з кожним днем вантажопотік зростав. І за вчорашній день цей напрямок перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки. Більше – в напрямку України", - повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко, передає "Українська правда".

За словами Демченка, це практично ті показники, які були до блокування 6 листопада. В черзі поки що перебуває велика кількість транспортних засобів: 1700 на території Польщі в бік України, але якщо забезпечуватиметься і в подальшому такий рух, то це дозволятиме швидше перетинати кордон в обидва боки.

Проте на трьох напрямках: Рава-Руська, Краківці та Шегині продовжується блокада польськими перевізниками та фермерами. За словами польських прикордонників, станом на ранок 15 грудня в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України приблизно 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies