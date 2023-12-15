До ПП Ягодин в черзі 1700 вантажівок в бік України, проте це – позитивна динаміка, – ДПСУ

За вчорашній день на пункті пропуску "Ягодин" перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки.

Попри блокаду польсько-українського кордону на трьох напрямках для вантажівок, збільшився пропуск транспорту на нещодавно розблокованому пункті "Ягодин".

"Є досить добра, позитивна динаміка по ПП "Ягодин". Як відомо, його розблокували 11 грудня. Поступово з кожним днем вантажопотік зростав. І за вчорашній день цей напрямок перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки. Більше – в напрямку України", - повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко, передає "Українська правда".

За словами Демченка, це практично ті показники, які були до блокування 6 листопада. В черзі поки що перебуває велика кількість транспортних засобів: 1700 на території Польщі в бік України, але якщо забезпечуватиметься і в подальшому такий рух, то це дозволятиме швидше перетинати кордон в обидва боки.

Проте на трьох напрямках: Рава-Руська, Краківці та Шегині продовжується блокада польськими перевізниками та фермерами. За словами польських прикордонників, станом на ранок 15 грудня в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України приблизно 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині".