Ердоган і Байден обговорили процес членства Швеції в НАТО і питання винищувачів F-16

Ердоган також вважає, що припинення вогню в Газі станеться тоді, коли США перестануть допомагати Ізраїлю.

Відбулася телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і президента США Джо Байдена.

Про це йдеться в дописі адміністрації Ердогана в соцмережі Х.

Очільники США і Туреччини обговорили війну Ізраїлю з ХАМАСом, ситуацію в Газі, двосторонні відносини Туреччини і США, процес членства Швеції в НАТО, а також глобальні та регіональні проблеми.

Ердоган наголосив на припиненні вогню в Газі, яке, на його думку, може статися, якщо США перестануть допомагати Ізраїлю.

Також Ердоган і Байден обговорили питання винищувачів F-16.

Чому Туреччина не схвалює заявку Швеції про вступ до НАТО і до чого тут F-16