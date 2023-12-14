Ердоган і Байден обговорили процес членства Швеції в НАТО і питання винищувачів F-16

Відбулася телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і президента США Джо Байдена.
Про це йдеться в дописі адміністрації Ердогана в соцмережі Х.
Очільники США і Туреччини обговорили війну Ізраїлю з ХАМАСом, ситуацію в Газі, двосторонні відносини Туреччини і США, процес членства Швеції в НАТО, а також глобальні та регіональні проблеми.
Ердоган наголосив на припиненні вогню в Газі, яке, на його думку, може статися, якщо США перестануть допомагати Ізраїлю.
Також Ердоган і Байден обговорили питання винищувачів F-16.
Чому Туреччина не схвалює заявку Швеції про вступ до НАТО і до чого тут F-16
- Швеція ще минулого року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.
- Раніше Ердоган заявляв, що немає точних термінів схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО. Але вже 23 жовтня цього року він підписав протокол про вступ Швеції до Альянсу. Через два дні цей протокол підписав спікер турецького парламенту.
- Проте вже наступного дня з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) ймовірно планує відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року через акції зі спаленням Корану.
- Голова Комітету із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини опісля заявив, що не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції.
- Наприкінці минулого місяця очільник МЗС Туреччини висловив припущення про орієнтовний термін вступу Швеції до НАТО. Він сказав, що Швеція зможе стати членом Альянсу "протягом кількох тижнів”.
- Щодо винищувачів, то у вересні стало відомо, що парламент Туреччини зможе ратифікувати заявку Швеції про вступ до НАТО залежно від рішення адміністрації США щодо продажу Анкарі літаків F-16.