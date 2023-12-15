Британія ввела санкції проти російського банку

15 грудня уряд Британії ввів санкційні обмеження щодо російського "Новікомбанку". Про це стало відомо від Офісу фінансових санкцій Британії.

У повідомленні йдеться, що 15 грудня Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку оновило санкційний список. Згідно санкції Британії, російському комерційному банку "Новікомбанк" заморозили активи і забороно кореспондентські банківські операції.

"Новікомбанк" продовжував підтримувати уряд РФ через ведення бізнесу в галузі сектору фінансових послуг. В уряді Британії зазначили, що вона має стратегічне значення для Росії.