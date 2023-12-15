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Британія ввела санкції проти російського банку

Уряд Британії прийняв рішення ввести обмеження щодо "Новікомбанку".

Британія ввела санкції проти російського банку
Фото: rada.gov.ua

15 грудня уряд Британії ввів санкційні обмеження щодо російського "Новікомбанку". Про це стало відомо від Офісу фінансових санкцій Британії.

У повідомленні йдеться, що 15 грудня Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку оновило санкційний список. Згідно санкції Британії, російському комерційному банку "Новікомбанк" заморозили активи і забороно кореспондентські банківські операції.

"Новікомбанк" продовжував підтримувати уряд РФ через ведення бізнесу в галузі сектору фінансових послуг. В уряді Британії зазначили, що вона має стратегічне значення для Росії.

  • Сьогодні Японія ввела санкції проти заступниці міністра оборони РФ Тетяни Шевцової, омбудсмена Тетяни Москалькової, генерал-полковника Олександра Лапіна та інших осіб. Крім того, під санкції потрапили так звана “Юнармія”, ПВК "Патріот", Уральський завод цивільної авіації та інші.
  • 14 грудня ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає запровадження санкцій проти понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".
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