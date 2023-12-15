ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти Росії

Європейський союз 14 грудня погодив 12-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакету санкцій", - йдеться у висновках, оприлюднених після першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі.

Хоча юридичне схвалення санкцій відбувається на рівні Ради міністрів ЄС, вона може ухвалювати або попередньо погоджувати рішення під час саміту.

Також рішення повідомляє про "досягнуту домовленість щодо Директиви про визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС."

Крім того, Reuters з посиланням на європейських дипломатів повідомляє, що санкції були узгоджені на початку цього тижня, хоча Австрія не давала свого остаточного схвалення до пізнього вечора четверга. Австрія була незадоволена тим, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Узгодження нового санкційного пакета підтвердив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. Він зазначає, що цей пакет буде формально ухвалений найближчими днями.

Журналіст також розповів, що в ЄС хочуть узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.