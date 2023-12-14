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Австрія заблокувала 12 пакет європейських санкцій проти Росії, – Reuters

Австрія вимагає виключення Raiffeisen Bank з українського списку спонсорів війни.

Австрія заблокувала 12 пакет європейських санкцій проти Росії, – Reuters

Австрія не підтримала 12 пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації і вимагає виключити Raiffeisen Bank з українського списку спонсорів війни, – пише видання Reuters.

У четвер під час рогляду 12 пакету санкцій ЄС проти Росії, Австрія заблокувала санкції з вимогою виключення Raiffeisen Bank, який є найбільшим західним банком в Росії, з українського чорного списку в обмін на підписання санкційного пакету, пише видання з посиланням на власні джерела.

Як пише видання, такий крок підкреслює глибокий економічний зв’язок Австрії з Росією, а рішучість банку зберегти там свій прибутковий бізнес  – прагнення Заходу не повністю ізолювати Москву.

Незважаючи на те, що Австрія публічно підтримує Україну, деякі дипломати повідомили Reuters, що вони не бажають повністю розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити.

У жовтні міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відкрито розкритикував цей чорний список як довільний на зустрічі європейських міністрів у Києві, сказала одна людина, обізнана про ці обговорення.

Австрійські чиновники висловлювали своє занепокоєння цим списком у Брюсселі, зокрема на зустрічах чиновників і дипломатів ЄС останніми тижнями.

Представники банку також зустрічалися з особами із Національного агентства із запобігання корупції України, яке складає список, щоб обговорити, як виключити групу з нього, повідомили люди, знайомі з питанням. Деякі компанії вже були виключені зі списку, а саме угорський OTP Bank, що викликало невдоволення австрійських чиновників і самого банку.

  • 12 листопада ЄС узгодив новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає запровадження санкцій проти понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів". Також, серед іншого згадується необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ. Крім того, ЄС пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту, щодо російських діамантів та боротьби з обходом санкцій ЄС.
  • Днями Reuters із посиланням на джерела писало, що деякі держави-члени ЄС виступили проти пункту щодо суттєвих обмежень реекспорту до Росії товарів з Європи, який входить до 12-го пакету санкцій проти РФ. На думку політиків, санкції на реекспорт матимуть "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС".
  • Politico із посиланням на п'ятьох європейських дипломатів повідомляли, що 12-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії "завис" через внутрішні перевірки Австрії.
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