Австрія заблокувала 12 пакет європейських санкцій проти Росії, – Reuters

Австрія не підтримала 12 пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації і вимагає виключити Raiffeisen Bank з українського списку спонсорів війни, – пише видання Reuters.

У четвер під час рогляду 12 пакету санкцій ЄС проти Росії, Австрія заблокувала санкції з вимогою виключення Raiffeisen Bank, який є найбільшим західним банком в Росії, з українського чорного списку в обмін на підписання санкційного пакету, пише видання з посиланням на власні джерела.

Як пише видання, такий крок підкреслює глибокий економічний зв’язок Австрії з Росією, а рішучість банку зберегти там свій прибутковий бізнес – прагнення Заходу не повністю ізолювати Москву.

Незважаючи на те, що Австрія публічно підтримує Україну, деякі дипломати повідомили Reuters, що вони не бажають повністю розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити.

У жовтні міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відкрито розкритикував цей чорний список як довільний на зустрічі європейських міністрів у Києві, сказала одна людина, обізнана про ці обговорення.

Австрійські чиновники висловлювали своє занепокоєння цим списком у Брюсселі, зокрема на зустрічах чиновників і дипломатів ЄС останніми тижнями.

Представники банку також зустрічалися з особами із Національного агентства із запобігання корупції України, яке складає список, щоб обговорити, як виключити групу з нього, повідомили люди, знайомі з питанням. Деякі компанії вже були виключені зі списку, а саме угорський OTP Bank, що викликало невдоволення австрійських чиновників і самого банку.