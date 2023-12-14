Новий пакет санкцій ЄС проти Росії "завис" через Австрію, – Politico

12-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії "завис" через внутрішні перевірки Австрії, пише Politico із посиланням на п'ятьох європейських дипломатів. Цей пакет зосереджений на боротьбі з уникненням попередніх санкцій і також включає заборону на російські алмази.
У вівторок головні представники ЄС досягли угоди, але Відень загальмував цей процес, оскільки спочатку хоче провести внутрішні перевірки, повідомили дипломати на умовах анонімності. При цьому австрійці кажуть, що не виступають проти санкцій.
"Ми не проти пакету. Ми повинні вивчити юридичні аспекти", – сказав один із австрійських чиновників.
Затримка відновила спогади про блокаду Угорщиною та Грецією попереднього пакету санкцій перед літом, коли дві країни використовували обмежувальні заходи як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку "спонсорів війни". Австрійська банківська група, Райффайзенбанк, як і раніше, залишається в списку спонсорів війни Києва.
Дипломати, однак, сподіваються, що це не поставить під загрозу пакет надовго.
"Розмови пройшли відносно гладко. Ми впевнені, що зможемо оголосити подробиці пакету протягом дня", – сказав один із дипломатів.
- 12 листопада ЄС узгодив новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає запровадження санкцій проти понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів". Також, серед іншого згадується необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ. Крім того, ЄС пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту, щодо російських діамантів та боротьби з обходом санкцій ЄС.
- Днями Reuters із посиланням на джерела писало, що деякі держави-члени ЄС виступили проти пункту щодо суттєвих обмежень реекспорту до Росії товарів з Європи, який входить до 12-го пакету санкцій проти РФ. На думку політиків, санкції на реекспорт матимуть "неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС".