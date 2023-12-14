Новий пакет санкцій ЄС проти Росії "завис" через Австрію, – Politico

12-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії "завис" через внутрішні перевірки Австрії, пише Politico із посиланням на п'ятьох європейських дипломатів. Цей пакет зосереджений на боротьбі з уникненням попередніх санкцій і також включає заборону на російські алмази.

У вівторок головні представники ЄС досягли угоди, але Відень загальмував цей процес, оскільки спочатку хоче провести внутрішні перевірки, повідомили дипломати на умовах анонімності. При цьому австрійці кажуть, що не виступають проти санкцій.

"Ми не проти пакету. Ми повинні вивчити юридичні аспекти", – сказав один із австрійських чиновників.

Затримка відновила спогади про блокаду Угорщиною та Грецією попереднього пакету санкцій перед літом, коли дві країни використовували обмежувальні заходи як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку "спонсорів війни". Австрійська банківська група, Райффайзенбанк, як і раніше, залишається в списку спонсорів війни Києва.

Дипломати, однак, сподіваються, що це не поставить під загрозу пакет надовго.

"Розмови пройшли відносно гладко. Ми впевнені, що зможемо оголосити подробиці пакету протягом дня", – сказав один із дипломатів.