Прем'єр Угорщини Орбан залишив зал під час ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан залишив зал під час рішення лідерів ЄС щодо України, передає The Guardian.
Про це виданню повідомили три дипломати Євросоюзу.
Згодом на сторінці Орбана у фейсбуці з'явилося відео, у якому він повторив свою позицію про те, що Україна не готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС.
"Членство України в ЄС - погане рішення. Угорщина не хоче брати участь у цьому поганому рішенні", - сказав угорський прем'єр. Він додав, що 26 інших країн-членів ЄС наполягали на тому, щоб зробити крок до початку переговорів з Києвом, і в результаті Угорщина вирішила, що вони можуть йти своїм шляхом. Натомість Угорщина залишається осторонь.
Як передає "Суспільне", відповідно до правил, засідання за таких умов продовжується, а лідер має замість себе залишити представника. Однак Орбан цього не зробив. У результаті всі решта 26 країн-членів ЄС підтримали рішення.
Як відомо, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 14 грудня схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
Як Угорщина блокує вступ України до ЄС
- Орбан тривалий час виступає проти вступу України в ЄС. Із цього приводу керівна партія Угорщини внесла в парламент резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС.
- Також угорський прем'єр перед самітом лідерів ЄС надіслав голові Євроради Шарлю Мішелю два листи, в яких виступав проти початку переговорів з Україною про членство в Євросоюзі, виділення допомоги і подальших санкцій проти Росії.
- Із закликом схвалити початок переговорів до Орбана зверталися навіть угорські меншини. Але прем'єр відповів, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше Орбан озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.
- Перед самітом глава уряду Угорщини знову повторив свою позицію.
- Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Орбаном з цього приводу під час візиту до Аргентини, а голова МЗС Дмитро Кулеба зустрічався з міністром закордонних справ Сійярто.
- У ЄС неодноразового наголошували на тому, що є обхідні шляхи, щоб подолати вето Угорщини, зокрема, щодо виділення Україні фінансової допомоги.