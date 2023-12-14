Прем'єр Угорщини Орбан залишив зал під час ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС

Він наголосив опісля, що Угорщина не змінює своєї позиції щодо України.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан залишив зал під час рішення лідерів ЄС щодо України, передає The Guardian.

Про це виданню повідомили три дипломати Євросоюзу.

Згодом на сторінці Орбана у фейсбуці з'явилося відео, у якому він повторив свою позицію про те, що Україна не готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС.

"Членство України в ЄС - погане рішення. Угорщина не хоче брати участь у цьому поганому рішенні", - сказав угорський прем'єр. Він додав, що 26 інших країн-членів ЄС наполягали на тому, щоб зробити крок до початку переговорів з Києвом, і в результаті Угорщина вирішила, що вони можуть йти своїм шляхом. Натомість Угорщина залишається осторонь.

Як передає "Суспільне", відповідно до правил, засідання за таких умов продовжується, а лідер має замість себе залишити представника. Однак Орбан цього не зробив. У результаті всі решта 26 країн-членів ЄС підтримали рішення.

Як відомо, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 14 грудня схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Як Угорщина блокує вступ України до ЄС