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Орбан знову написав листа Мішелю зі закликами зняти рішення про початок перемовин з Києвом

Деякі дипломати називають погрози угорця "політичною театральністю", інші вважають, що прем'єр налаштований серйозно і "йому все важче злізти з дерева".

Орбан знову написав листа Мішелю зі закликами зняти рішення про початок перемовин з Києвом
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилює свою погрозу зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня, знову написавши лист до президента Європейської ради Шарля Мішеля, пише Politico.

Лист від 4 грудня закликає Мішеля зняти рішення про відкриття переговорів про вступ з Україною з порядку денного грудневого саміту. Орбан зокрема зазначає, що рішення про можливість старту перемовин є не об’єктивним.

Зазначимо, посли ЄС збираються сьогодні, щоб обговорити проєкт висновків для саміту, який все ще містить ключову фразу: “Європейська Рада вирішує відкрити переговори про вступ з Україною та Молдовою”. Представник ЄС у Брюсселі, який брав участь у переговорах, розповів Politico, що висновки залишилися незмінними, оскільки “26 із 27 країн все ще хочуть розпочати переговори про вступ”.

Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна на саміт ЄС-Китай і повернеться після першого дня зустрічей у четвер, щоб продовжити свої дискусії з лідерами про подальше вирішення ситуації.

Під час спілкування з виданням один євродипломат назвав погрозу Орбана “політичною театральністю” і заперечив, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам. “Ще один день, ще один лист із Будапешта. То що нового?”, − сказав він.

Позитивною стороною є також те, що в листі Орбана немає двох моментів, які він підняв у своєму попередньому листі до Мішеля. “Якщо порівняти ці два листи, то можна помітити, що він більше не згадує протидію гарантіям безпеки для України та санкціям Росії”, − зазначив інший посадовець.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Учасники переговорів також заявили, що вірять, що з Угорщиною вдасться домовитися принаймні про короткострокове фінансування для України.

Водночас інший дипломат-високопосадовець вважає, що Орбан налаштований серйозно і йому “все важче злізти” зі свого дерева, тобто керівник угорського уряду не відмовлятиметься від саботажу вступу України, навіть якщо зможе отримати більше коштів ЄС.

Що пропонує Орбан

  • Керівник уряду Угорщини раніше заявляв, що Євросоюзу спочатку потрібно підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на термін від 5 до 10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ.
  • Рішення про приєднання нової країни до ЄС вимагає схвалення всіх 27 членів блоку, і Будапешт зараз розглядається як основна перешкода.
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