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Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

За день внаслідок російських обстрілів у області пролунало майже 100 вибухів.

Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 грудня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська та Свеська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 94 вибухи.

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Зокрема, Краснопільську громаду російська окупаційна армія обстріляла з мінометів, граатометів та ракетами з вертольотів.

Крім того, по Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та гранатометів, а Свеську обстріляли зі стрілецької зброї.

Також з мінометів обстріляли Великописарівську, Середино-Будську, Есманську та Юнаківську громади.

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