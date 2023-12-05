Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

За день внаслідок російських обстрілів у області пролунало майже 100 вибухів.

Сьогодні, 5 грудня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 94 вибухи.

Зокрема, Краснопільську громаду російська окупаційна армія обстріляла з мінометів, граатометів та ракетами з вертольотів.

Крім того, по Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та гранатометів, а Свеську обстріляли зі стрілецької зброї.

Також з мінометів обстріляли Великописарівську, Середино-Будську, Есманську та Юнаківську громади.