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Українські військові безпілотниками уразили більше 25 одиниць техніки окупантів

Серед них - три танки росіян.

Українські військові безпілотниками уразили більше 25 одиниць техніки окупантів
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Українські захисники за допомогою безпілотників уразили та знищили більше 25 одиниць техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Серед знищеної техніки росіян - три танки, з яких один Т-90.

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Цю техніку знищили бійці групи Асгард підрозділу “Очі” 120 ОРП у тісній взаємодії з начальником служби РЕБ 28 ОМБ, екіпажем “STORK” ОШБ “Лють”, ШП “Цунам”, екіпажем Іноземного легіону 24 ОМБР, БУАР 28 ОМБ, підрозділом “Shark”, 25 ОДШБР у взаємодії з “ОЧІ” 25 ОДШБР.

Бої, у ході яких знищили російську техніку, велись на Бахмутському напрямку.

Втрати російської армії від українських безпілотників:

  • Уранці 5 грудня безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему “Небо-М” в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 “Терек” та систему управління зенітно-ракетних підрозділів “Байкал-1М” біля Стрілкового. 
  • На Запорізькому напрямі окупанти втратили за день низку військової техніки через атаки українських FPV-дронів.
  • Упродовж 20-27 листопада Армія дронів знищила 149 одиниць техніки окупантів.
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