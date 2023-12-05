Українські захисники за допомогою безпілотників уразили та знищили більше 25 одиниць техніки російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Серед знищеної техніки росіян - три танки, з яких один Т-90.
Цю техніку знищили бійці групи Асгард підрозділу “Очі” 120 ОРП у тісній взаємодії з начальником служби РЕБ 28 ОМБ, екіпажем “STORK” ОШБ “Лють”, ШП “Цунам”, екіпажем Іноземного легіону 24 ОМБР, БУАР 28 ОМБ, підрозділом “Shark”, 25 ОДШБР у взаємодії з “ОЧІ” 25 ОДШБР.
Бої, у ході яких знищили російську техніку, велись на Бахмутському напрямку.
Втрати російської армії від українських безпілотників:
- Уранці 5 грудня безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему “Небо-М” в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 “Терек” та систему управління зенітно-ракетних підрозділів “Байкал-1М” біля Стрілкового.
- На Запорізькому напрямі окупанти втратили за день низку військової техніки через атаки українських FPV-дронів.
- Упродовж 20-27 листопада Армія дронів знищила 149 одиниць техніки окупантів.