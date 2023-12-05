Серед них - три танки росіян.

Українські захисники за допомогою безпілотників уразили та знищили більше 25 одиниць техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Серед знищеної техніки росіян - три танки, з яких один Т-90.

Цю техніку знищили бійці групи Асгард підрозділу “Очі” 120 ОРП у тісній взаємодії з начальником служби РЕБ 28 ОМБ, екіпажем “STORK” ОШБ “Лють”, ШП “Цунам”, екіпажем Іноземного легіону 24 ОМБР, БУАР 28 ОМБ, підрозділом “Shark”, 25 ОДШБР у взаємодії з “ОЧІ” 25 ОДШБР.

Бої, у ході яких знищили російську техніку, велись на Бахмутському напрямку.

Втрати російської армії від українських безпілотників: